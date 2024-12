O PS-Madeira considera “inadmissível e desprezível” que o presidente do Governo Regional volte a recorrer à “chantagem” com os madeirenses, alegando que a Madeira vai parar por causa do chumbo do Orçamento Regional, tendo em vista manter-se a todo o custo agarrado ao poder, no caso de o Executivo cair e serem convocadas eleições legislativas antecipadas.

“Miguel Albuquerque não olha a meios e, uma vez mais, de forma repugnante, tenta enganar os madeirenses e os porto-santenses, semeando a teoria do caos e dizendo que, por causa dos outros partidos, as obras irão parar, mas isso não é verdade”, referiu esta tarde Paulo Cafôfo.

Na tomada de posse da Concelhia do PS-Santa Cruz, que passa a ser presidida por Deodato Moniz, o líder dos socialistas reagiu às declarações proferidas ontem por Miguel Albuquerque, em que referiu que as obras da Unidade Local de Saúde do Porto Santo irão parar pelo facto de o Orçamento Regional para 2025 não ter sido aprovado.

“A obra não irá parar porque o Orçamento foi reprovado. Ela só parará se o Governo mandar parar”, disse o presidente do PS-Madeira, desmontando a “manobra rasteira” que, mais uma vez, Miguel Albuquerque, os restantes elementos do seu Governo e o PSD estão a pôr em marcha.

Para Paulo Cafôfo, trata-se exatamente da mesma estratégia seguida no início do ano, quando as suspeitas de corrupção levaram à constituição de Miguel Albuquerque como arguido e à queda do Governo.

“Como se não bastasse o presidente do Governo, agora temos mais de metade do Executivo na condição de arguido e aquilo que assistimos é a Miguel Albuquerque a insultar a inteligência dos madeirenses e porto-santenses”, disparou o líder socialista. Paulo Cafôfo vai mais longe e acusa mesmo Miguel Albuquerque de, com estas atitudes, “sabotar” a Região, dando ordens para parar os investimentos, fazendo crer que a culpa é da não aprovação do orçamento, apenas para tentar manter-se no “poleiro” e continuar a escapar à Justiça. “De forma descarada e sem quaisquer problemas de consciência, não se importam de prejudicar a população, apenas com o intuito de se manterem agarrados ao poder que nem lapas”, acrescentou.

O presidente do PS-M alertou os madeirenses para não se deixarem enganar e para não caírem na “esparrela” de Miguel Albuquerque, frisando que os investimentos não irão parar, que a economia irá continuar a funcionar e que os pensionistas irão continuar a receber as suas pensões. A prova disso, exemplificou, é que, ainda esta semana, já depois de o Orçamento ter sido chumbado, foi aprovado na Assembleia Legislativa o acréscimo ao Salário Mínimo para vigorar na Região Autónoma da Madeira em 2025. “Já basta de tentar incutir o medo nas pessoas! Já toda a gente percebeu que a Madeira só parará se este Governo sem escrúpulos, sob a forma de chantagem e vingança, mandar parar”, declarou.

Por outro lado, Paulo Cafôfo lembrou que, nos primeiros meses do ano, apesar do “choradinho” do PSD, mesmo em gestão, o Governo Regional “gastou mais 158,6 milhões de euros do que em igual período do ano passado”, em plenitude de funções. “Esta é a prova de que o apocalipse não aconteceu e que, pelo contrário, este Governo se revelou ainda mais despesista”, sustentou o líder socialista, criticando o facto de, em vez de resolver os problemas dos madeirenses, o Executivo preocupar-se apenas em manter “os tachos dos ‘boys’ do PSD, em esbanjar milhões de euros nas Sociedades de Desenvolvimento e em recusar-se a rever as Parcerias Público-Privadas rodoviárias”.

No que concerne especificamente à Unidade de Saúde do Porto Santo, Paulo Cafôfo fez questão de salientar que não irá parar. Como vincou, este ano foram inscritos 4,8 milhões de euros para este efeito no Orçamento, o que faz com que, na eventualidade de a Região ser gerida em duodécimos até novas eleições, a obra não pare. Isto para não falar do manifesto interesse público, que faz com que a continuidade dos trabalhos fique assegurada. “A parar, será mesmo só por vingança de Miguel Albuquerque e do seu Governo para tentar culpar os outros”, frisou.

Paulo Cafôfo aproveitou para felicitar a nova Concelhia do PS-Santa Cruz, mostrando todo o apoio da direção do partido a esta estrutura e salientando contar com a sua determinação e empenho para os desafios eleitorais que estão pela frente.

Por seu turno, Deodato Moniz, o novo presidente da concelhia, deixou a promessa de “muito trabalho” na prossecução dos objetivos do partido, tendo em vista pôr fim ao regime instalado e avançar com um projeto capaz de melhorar, efetivamente, a vida dos madeirenses, e dos santa-cruzenses em particular.

O dirigente garantiu uma concelhia empenhada e dedicada e manifestou todo o apoio à direção do partido, destacando o facto de, como revelam as sondagens, Paulo Cafôfo ser visto pelos madeirenses como o melhor candidato a presidente do Governo, na eventualidade de se realizarem eleições regionais.