Numa iniciativa que visou assinalar o Dia Internacional da Mulher, o PS alertou para as desigualdades ainda existentes e apontou algumas das medidas que serão postas em prática por um Governo socialista para inverter esta realidade. O cabeça-de-lista do PS Às eleições regionais exortou as mulheres a ajudarem a fazer a mudança na Região, dando conta de exemplos de desigualdades que devem ser corrigidas.

Paulo Cafôfo lembrou que, na Madeira, as mulheres ganham em média menos 152 euros do que os homens alertando para o facto de a Região ser a que tem os salários mais baixos do País. Portanto, além de serem mais mal pagas na Região, as mulheres madeirenses são as mais mal pagas do País, algo que, salientou o líder socialista, “não pode continuar a acontecer”.

O presidente do PS-M deu conta que, além de ganharem menos, as mulheres têm três vezes mais trabalho em casa do que os homens, alertando, por isso, para a importância de implementar políticas promotoras da igualdade.

De acordo com Paulo Cafôfo, o crescimento da economia tem de significar um aumento de salários e, nesse processo, tem de haver uma igualdade nos rendimentos das mulheres.

Por outro lado, salientando que é fundamental olhar para as mulheres que, habitualmente, gerem o orçamento familiar e “sentem mais do que ninguém o custo de vida na Região”, o candidato do PS às eleições regionais do próximo dia 23 reafirmou o compromisso de baixar o IVA, medida que terá um impacto direto para as famílias.

Do mesmo modo, realçou as propostas da gratuitidade das creches e do fim das propinas para os estudantes madeirenses no ensino superior, bem como as medidas que irão permitir a aquisição de habitação própria (nomeadamente o programa ‘Primeira Chave’), que serão “um contributo importante para valorizar o papel da mulher e da família”.

Nesta iniciativa, que ficou marcada pela exposição de um placard onde foram deixadas mensagens alusivas à data, Paulo Cafôfo garantiu que, “com o PS, as mulheres madeirenses vão construir a sua própria história” e mostrou-se certo de que “serão elas a fazer a mudança na Região”.