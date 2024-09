O líder do PS-Madeira defendeu, hoje, que o Governo Regional crie um subsídio de apoio ao transporte de mercadorias entre o Porto Santo e a Madeira.

A medida foi apontada esta tarde por Paulo Cafôfo na visita à Expo Porto Santo, que decorre no Pavilhão Multiusos da ilha dourada.

O dirigente socialista, que se fez acompanhar pelo deputado Miguel Brito, natural do Porto Santo, considerou que esta “é uma necessidade urgente, tendo em conta os sobrecustos associados à dupla insularidade da ilha”.

“São por demais conhecidas as dificuldades sentidas pelos comerciantes, quer na importação das mercadorias que ali comercializam, quer na exportação dos produtos produzidos na ilha e que são importantes para acrescentar valor e volume de negócios às suas atividades”, afirmou o presidente do PS-Madeira,

Na opinião do presidente do PS Madeira, “o Governo Regional tem de criar urgentemente este subsídio, por forma a apoiar estes cidadãos e, desta forma, ajudar a tornar a economia local mais robusta e resiliente e fazer com que os porto-santenses tenham acesso a produtos mais baratos”.

Paulo Cafôfo aproveitou para destacar o facto de as empresas do Porto Santo, à semelhança do que acontece com as dos concelhos do norte da Madeira, poderem usufruir presentemente de mais benefícios fiscais, graças à proposta dos deputados do PS-Madeira aprovada na Assembleia da República que integra o Porto Santo e o norte da ilha da Madeira na lista dos territórios de baixa densidade.