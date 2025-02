PS defende serviço de transportes públicos eficiente, com mais frequências e rotas

O PS-Madeira defende a necessidade de “uma rede de transportes públicos rodoviários que garanta, efetivamente, um serviço de qualidade e que seja capaz de responder às necessidades dos utilizadores, sendo essa também uma forma de incentivar cada vez mais ao uso deste tipo de mobilidade”.

De acordo com um comunicado do partido, o presidente do PS-M esteve esta manhã reunido com o Sindicato Nacional dos Motoristas, num encontro que serviu para abordar os problemas que afetam esta classe profissional e também “as falhas que têm vindo a verificar-se ao nível da rede SIGA, que entrou em vigor a 1 de julho passado”.

Tendo em conta os problemas registados e que têm vindo a ser reportados pelos utilizadores, entre os quais a sobrelotação em determinados horários, Paulo Cafôfo defende que é necessária uma maior frequência de algumas carreiras, particularmente em horas de ponta, mas também a criação de novas rotas.

“Se queremos um serviço eficiente e que leve a que os madeirenses optem cada vez mais pelo uso dos transportes públicos, é imperativo que os mesmos respondam às necessidades de mobilidade das pessoas e que estejam preparados para essa procura”, salienta o líder socialista citado no comunicado.

Cafôfo destaca de igual modo os constrangimentos que se têm registado com os carregamentos dos passes e compra de bilhetes.

No que respeita à carreira dos motoristas de transportes públicos, Paulo Cafôfo transmitiu aos dirigentes sindicais “o compromisso de que, com um Governo Regional do PS, haverá uma negociação no sentido da valorização salarial destes profissionais”.

Segundo o PS-Madeira, trata-se “de pessoas altamente qualificadas, que têm uma responsabilidade acrescida, nomeadamente no que diz respeito à segurança dos passageiros, e que estão sujeitas a elevados níveis de stresse, além de que há um défice de motoristas que tende a agravar-se. Como tal, salienta que esta valorização é justa, preconizando um aumento salarial que tenha em conta a inflação e o aumento do Salário Mínimo”.

Para tornar a profissão mais atrativa, além da valorização salarial, os socialistas comprometem-se a, sendo Governo, reduzir faseadamente o horário laboral para as 35 horas semanais.

O PS-Madeira entende que é preciso assegurar uma rede de transportes públicos rodoviários que garanta, efetivamente, um serviço de qualidade e que seja capaz de responder às necessidades dos utilizadores, sendo essa também uma forma de incentivar cada vez mais ao uso deste tipo de mobilidade.

O presidente do PS-M esteve esta manhã reunido com o Sindicato Nacional dos Motoristas, num encontro que serviu não só para abordar os problemas que afetam esta classe profissional, mas também as falhas que têm vindo a verificar-se ao nível da rede SIGA, que entrou em vigor a 1 de julho passado.

Tendo em conta os problemas registados e que têm vindo a ser reportados pelos utilizadores, entre os quais a sobrelotação em determinados horários, Paulo Cafôfo defende que é necessária uma maior frequência de algumas carreiras, particularmente em horas de ponta, mas também a criação de novas rotas.

“Se queremos um serviço eficiente e que leve a que os madeirenses optem cada vez mais pelo uso dos transportes públicos, é imperativo que os mesmos respondam às necessidades de mobilidade das pessoas e que estejam preparados para essa procura”, salienta o líder socialista, sem esquecer também os constrangimentos que se têm registado com os carregamentos dos passes e compra de bilhetes.

Por outro lado, e no que respeita à carreira dos motoristas de transportes públicos, Paulo Cafôfo deixou o compromisso de que, com um Governo Regional do PS, haverá uma negociação no sentido da valorização salarial destes profissionais. Como vinca, trata-se de pessoas altamente qualificadas, que têm uma responsabilidade acrescida, nomeadamente no que diz respeito à segurança dos passageiros, e que estão sujeitas a elevados níveis de stresse, além de que há um défice de motoristas que tende a agravar-se. Como tal, salienta que esta valorização é justa, preconizando um aumento salarial que tenha em conta a inflação e o aumento do Salário Mínimo.

Para tornar a profissão mais atrativa, além da valorização salarial, os socialistas comprometem-se a, sendo Governo, reduzir faseadamente o horário laboral para as 35 horas semanais.

O PS prevê reunir-se em breve com o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Atividades Metalúrgicas da RAM.