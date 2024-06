PS defende ‘POSEI Transportes’ no próximo Quadro Financeiro Plurianual

O candidato do PS-Madeira às eleições europeias defendeu, hoje, a importância de no próximo Quadro Financeiro Plurianual ser criado um novo mecanismo de apoio às regiões ultraperiféricas, neste caso a Madeira, denominado ‘POSEI Transportes’.

Sérgio Gonçalves, que está a dedicar o dia de campanha à ilha do Porto Santo, esteve esta manhã em contacto com a população, tendo nesta deslocação destacado a importância de, no próximo mandato no Parlamento Europeu, a Região ter um representante que participe ativamente nas negociações do próximo Quadro Financeiro Plurianual, “algo fundamental para que possamos continuar a manter fundos comunitários”.

“Queremos criar um novo mecanismo semelhante ao POSEI, que denominamos um ‘POSEI Transportes’, que possa incluir apoios específicos e também algumas derrogações para que a Região Autónoma como um todo, as suas instituições e o seu tecido empresarial possam cumprir e atingir as metas definidas pela União Europeia”, adiantou Sérgio Gonçalves, numa nota enviada à redação.

O candidato do PS ao Parlamento Europeu fez notar que a Região tem um tecido empresarial frágil, de pequena dimensão e que a nossa economia tem uma escala diminuta, considerando “fundamental termos este apoio, para que possamos, na medida do possível, cumprir com um dos grandes objetivos da União Europeia, que é a coesão territorial e social, dar igualdade de oportunidades a todos e diminuir as distâncias entre os territórios mais afastados, como é o caso das regiões ultraperiféricas (neste caso específico, a Madeira), e os centros de decisão no continente europeu”.

“Para nós, é fundamental implementar esta medida no âmbito das negociações do próximo Quadro Financeiro Plurianual – 2028-2034 – cujas negociações decorrerão ao longo do próximo mandato”, sublinhou Sérgio Gonçalves.