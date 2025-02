O líder do Grupo Parlamentar do PS, Paulo Cafôfo, defendeu hoje a gratuitidade das creches para todas as crianças da Madeira, destacando que esta medida será uma das prioridades do partido na campanha para as eleições regionais.

Durante uma visita à escola Professor Eleutério de Aguiar, Cafôfo destacou que o investimento na educação desde a infância é essencial para o desenvolvimento das crianças e jovens.

Além disso, a gratuidade das creches seria uma forma de aliviar as dificuldades financeiras das famílias, especialmente em áreas como a habitação e a educação.

O político também elogiou o trabalho da escola, destacando o seu papel na inclusão e no desenvolvimento de um projeto educativo multicultural.

“A gratuitidade das creches é essencial, porque estamos a estimular o desenvolvimento das crianças logo desde o início”, vincou na ocasião.