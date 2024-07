“O Orçamento Regional para lá dos números” é o tema da iniciativa que marca o arranque do ciclo de debates e ideias ‘RE:PENSAR A MADEIRA’, promovido pelo PS-Madeira.

O primeiro debate, organizado pelo Gabinete de Estudos do PS-M, terá lugar amanhã, sábado, a partir das 10h00, no Hotel Barceló Oldtown, e surge, precisamente, numa altura em que se avizinha a discussão do Orçamento Regional para 2024, agendada para a próxima semana, na Assembleia Legislativa. Desta forma, e como explica Paulo Cafôfo, os socialistas pretendem promover a participação cívica e política, envolvendo militantes, simpatizantes e a sociedade civil em torno das áreas prioritárias para a Região e que, na ótica do PS, devem estar contempladas neste documento orientador, com vista a fazer face às reais necessidades dos madeirenses e porto-santenses.

“Queremos, com estes fóruns de debate, promover a reflexão e incluir os madeirenses, ouvindo também as suas ideias e os seus contributos para a construção das melhores soluções para os seus problemas”, adianta o presidente do PS-M, dando conta que o evento será aberto à participação de todos os interessados.

Paulo Cafôfo sublinha a influência e a importância que o Orçamento Regional tem na vida das pessoas, tendo em conta que se trata do documento onde estão plasmadas as prioridades governativas e onde o Executivo define a aplicação e utilização dos dinheiros públicos. “Aquilo que constatamos é que, por falta de vontade política e pelas prioridades invertidas dos sucessivos Governos Regionais, as soluções têm sido repetidamente adiadas e as dificuldades dos madeirenses têm vindo a agravar-se”, refere o líder socialista, dando o exemplo dos problemas sentidos em áreas como a Saúde, a Habitação, a Educação, a elevada carga fiscal e os baixos rendimentos, setores relativamente aos quais o PS irá apresentar propostas de alteração ao Orçamento para 2024.

Paulo Cafôfo frisa que “é imperativo um novo modelo de desenvolvimento, que ponha em prática políticas concretas que beneficiem todos os madeirenses e que não satisfaçam apenas os interesses de alguns”, e assegura que o PS, enquanto partido que se assume como a alternativa governativa, irá assumir uma postura coerente, responsável e de defesa do superior interesse da população, em oposição aos interesses instalados e à demagogia do PSD.

O debate será composto por dois painéis, com oradores especialistas em diferentes áreas. Na primeira mesa redonda, sobre Economia e Finanças, serão abordadas questões relacionadas com o turismo, o digital, a diversificação económica e a redução de impostos, contando, para o efeito, com a participação de Sérgio Ávila, economista, deputado na Assembleia da República e ex-vice-presidente do Governo Regional dos Açores, Gonçalo Caleia Rodrigues, engenheiro agrónomo, doutorado em Engenharia de Biossistemas e ex-secretário de Estado da Agricultura, Eduardo Fermé, professor catedrático da área da inteligência artificial na Universidade da Madeira e doutorado em ciências da computação, e Sérgio Gonçalves, economista, eleito deputado ao Parlamento Europeu e ex-presidente do PS-Madeira.

O segundo painel, dedicado às áreas da Habitação, Saúde e Educação, contará com os contributos de Ana Cruz, jurista, docente na Universidade de Aveiro e especialista em habitação, Bruno Martins, arquiteto e ex-vereador na Câmara Municipal do Funchal, Sara Cerdas, médica, deputada ao Parlamento Europeu e eleita deputada à Assembleia Legislativa da Madeira, Gonçalo Jardim, enfermeiro especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria, e Cristina Trindade, professora doutorada em História Moderna e investigadora do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.