O presidente do PS-Madeira, que não comenta a iniciativa levada ontem a cabo po um conjunto de socialistas e que foi subordinado ao tema ‘Autonomia 24’, afirma que o PS ainda não decidiu qual vai ser a sua posição de voto no Orçamento da Região para 2024.

Mas uma coisa é certa. Garente que este orçamento não serve a Região. Palavras prestadas aos jornalistas momentos antes de ter início o ciclo de debates e ideias que decorre, hoje, numa unidade do Funchal e cujo tema principal é ‘O orçamento regional para lá dos números’.

Neste ‘Re:pensar a Madeira’, Paulo Cafôfo afirmou que as prioridades deste Governo estão invertidas e defendeu que é preciso cortar em algumas áreas, dando alguns exemplos.

As parcerias público-privadas e as sociedades de desenvolvimento são, no seu entender, alguns dos exemplos. Paulo Cafôfo, sem falar em nomes, mas mostrando claramente que se focava no Chega, disse que o PS não é um partido de promessas e que, depois, não faz nada do que disse e ainda se junta ao Governo.