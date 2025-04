O PS-Madeira expressa, em comunicado, o seu “mais profundo pesar” pelo falecimento do Papa Francisco, líder da Igreja Católica.

“Eleito a 13 de março de 2013, Francisco foi o primeiro Papa sul-americano e o seu carisma acabou por fazer do seu Pontificado um marco na história da Igreja Católica e no Mundo”, refere o partido, em nota enviada à imprensa.

“Conhecido como o “Papa dos afetos”, Francisco destacou-se pela proximidade com que sempre se entregou às causas e às pessoas, afirmando-se como um homem de diálogo e um acérrimo defensor da paz, da justiça social e dos mais vulneráveis”, lembra o PS.

“Num mundo em permanente convulsão, Francisco mostrou-se um homem de consensos, um construtor de pontes e uma figura ímpar e determinante pelas suas tomadas de posição, usando a sua magistratura de influência para mediar vários conflitos, sempre a pensar na defesa dos mais fracos e na promoção dos Direitos Humanos.

O seu Pontificado fica também marcado pela sua humildade, pela sua simplicidade, pelo seu sentido de humanidade e pela abertura que a Igreja Católica, até então mais conservadora, encarou diversos temas fraturantes do passado histórico e da sociedade contemporânea.

Rosto da bondade e da esperança, figura inspiradora e admirada, o Papa Francisco assumiu-se como um homem de causas e dono de uma voz sempre ativa, sendo de destacar a forma como saiu em defesa dos refugiados da crise migratória, a sua luta contra as ditaduras que continuam a oprimir milhões de pessoas em vários países do Mundo, mas também a forma como tomou partido em defesa do Planeta, com a sua encíclica sobre a ecologia”, adita.

O Partido Socialista – Madeira endereça as suas sentidas condolências a toda a comunidade católica e à Santa Sé, “na certeza de que o testemunho que Francisco deixou fará dele uma figura indelével na história da Igreja Católica e do Mundo”.

O Grupo Parlamentar do PS-M dará entrada na Assembleia Legislativa da Madeira a um voto de pesar pelo falecimento do Papa Francisco.