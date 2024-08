O Partido Socialista reafirmou hoje, em conferência de imprensa, a sua oposição ao projeto de construção de um parque automóvel no Largo do Município do Funchal, que considera ser “uma aberração”.

“O PS-M sempre se posicionou contra a construção de um parque automóvel no Largo do Município, pois além de ter impacto no património, vai contra as boas políticas para a mobilidade urbana, para o ordenamento do território, e contra todas as orientações ambientais e de sustentabilidade”, afirma Marta Freitas, sublinhando que “a solução para a mobilidade não é encher o centro do Funchal com veículos privados”.

A secretária-geral do PS-M criticou ainda o PSD por ter “uma visão da mobilidade nula e interesseira”, considerando que “não existe uma visão para a cidade ou para a Região, em benefício dos cidadãos”.

Marta Freitas lembrou, também, que “atualmente são várias as figuras políticas do PSD que se têm vindo a pronunciar contra a construção deste parque automóvel”, mas que “ficaram em silêncio quando Pedro Calado era candidato ao Executivo da Câmara Municipal do Funchal e apresentou esta construção nos seus compromissos eleitorais. Agora que é Cristina Pedra a presidir o Município, contestam as políticas adotadas pelo Executivo Camarário. Isto demonstra que a visão do PSD relativa à mobilidade e ao património é nula e interesseira. Não há uma visão para a cidade ou para a Região, em benefício dos cidadãos. O que desejam ver é Cristina Pedra borda fora”.

“Os anteriores executivos liderados pelo PS empreenderam um projeto de excelência a nível de pensamento urbanístico no País, o Gabinete da Cidade, liderado pelo Arq. Paulo David, que deixou inclusive um plano estratégico pronto e definido, a Operação de Reabilitação Urbana do Funchal, que o atual executivo deitou no caixote do lixo”, rematou.