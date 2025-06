O Partido Socialista vai abster-se na votação na generalidade do Orçamento da Região para 2025, decidiu a Comissão Política reunida hoje.

“O nosso sentido de voto foi decidido hoje por unanimidade e será de abstenção na generalidade, mas ficaremos a aguardar a recetividade e o acolhimento das propostas de alteração que vamos apresentar”, disse Paulo Cafôfo, à saída da reunião.

De acordo com um comunicado do PS, o líder socialista considera que o Orçamento deve refletir medidas que os socialistas consideram estruturantes.

“São propostas essenciais para a melhoria da vida das pessoas e assumem o nosso compromisso com os nossos cidadãos, bem como a responsabilidade do Partido Socialista. Logo veremos se o PSD as acolhe ou se age com arrogância e não as inclui”, afirmou.

Explica que a mudança de sentido de voto no Orçamento para 2025 prende-se com a nova conjuntura política.

“Este Orçamento surge num contexto político diferente daquele que vivíamos quando foi apresentado em outubro o Orçamento para 2025 e que foi chumbado. Neste momento, temos uma maioria absoluta”, explicou Cafôfo.

Alerta que “isto não significa que esta maioria tenha maioria de razão. Aliás, este Orçamento repete promessas nunca cumpridas, mantém erros do passado e retira compromissos que o PSD tinha apresentado”.

O líder socialista deixou ainda claro que a abstenção “não é um cheque em branco que passamos ao PSD, mas sim um sinal político para que a vida dos Madeirenses e Porto-santenses possa melhorar”.

Na Comissão Política do Partido Socialista foi prestada homenagem ao padre Martins Júnior, que morreu ontem. Paulo Cafôfo quis lembrar “o exemplo e a inspiração da pessoa, do sacerdote e do político, sobretudo em tempos difíceis como aqueles que atravessamos”.