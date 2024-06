Provas e exames escolares de hoje decorreram de “forma tranquila”

Realizaram-se esta terça-feira a Prova de Aferição do Ensino Básico de Português e Estudo do Meio, do 2.º ano de escolaridade, e os Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário de Biologia e Geologia e de Francês, do 11.º ano de escolaridade.

A Prova de Aferição de Português e Estudo do Meio foi efetuado, em 77 estabelecimentos de ensino, por 1938 dos 2183 alunos inscritos, o correspondente a uma participação de 88,8%.

O Exame Final de Biologia e Geologia foi realizado, em 15 escolas, por 1095 dos 1205 alunos inscritos, o equivalente a uma participação de 90,9%.

O Exame Final de Francês foi efetuado, em oito estabelecimentos de ensino, por 25 dos 29 alunos inscritos, o equivalente a uma participação de 86,2%.

“O processo decorreu de forma tranquila”, dá conta a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.