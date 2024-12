A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, estará amanhã, pelas 14:30 na Quinta Vila Passos onde será assinado um protocolo de cooperação estratégica entre o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza e a Madeira Friends International Community Association.

O protocolo visa a reflorestação de uma área de 10.000 m² localizada no Sítio do Palheiro Ferreiro, no concelho do Funchal, com o objetivo de mitigar os efeitos das alterações climáticas e promover o sequestro de carbono.