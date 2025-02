O presidente do Serviço Regional de Proteção Civil assegurou, hoje, estar empenhado para, com os dez corpos de bombeiros, se possa trabalhar para uma projeção maior. “ Queremos respostas musculadas, o mais breve possível, com equipas no local “, disse ainda.

Richard Marques quer também uma proximidade aos presidentes das Câmaras. Disse-o, hoje, na cerimónia dos 43 anos do Serviço Regional de Proteção Civil, onde não esqueceu as juntas de freguesia. Defendeu maior proximidade também com os jornalistas.

Nos 43 anos do Serviço Regional de Proteção Civil, disse ainda que no que concerne à cooperação, está a haver um trabalho com a Cruz Vermelha Portuguesa, com as Forças Armadas, com a GNR, com a PSP, com o Sanas e com a Autoridade Marítima. Na apresentação do plano de Proteção Civil 2025-2027, que conta com a presença do presidente do Governo Regional e do secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Richard Marques falou em várias medidas sem esquecer q valorização dos quadros do serviço.