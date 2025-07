O Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira emitiu um aviso à população no sentido de serem tomadas medidas preventivas para tempo quente. Juntamente com a Autoridade de Saúde Regional, aquele Serviço recomenda a que as pessoas evitem sair de casa nas alturas de maior calor, mantenham hidratadas e evitem bebidas alcoólicas.

Sugere também que se evite atividades com exposição direta ao sol, incluindo exercício físico. Pede especial alerta para as crianças, idosos, grávidas e profissionais que trabalham ao ar livre.

Refira-se que, nos próximos dias, a temperatura máxima andará nos 29º. Nunca deverá descer dos 27º até pelo menos o dia 24 de julho.