Concretizou-se esta quarta-feira a cerimónia de entrega de prémios de mais uma edição, a 15.ª, do Prémio Ambiental 2024, promovido pela Sociedades de Desenvolvimento da Madeira, levando até às instalações Zona Franca da Madeira os secretários regionais Duarte Freitas (Finanças) e Eduardo Jesus (Turismo, Cultura e Ambiente).

A iniciativa tem como objetivo promover nas empresas utentes do parque industrial uma maior sensibilização e empenho na melhoria do seu desempenho ambiental no exercício das atividades licenciadas. Pretende, em particular, prevenir e reduzir a poluição e o consumo de recursos, através da adoção de práticas ambientais mais responsáveis e sustentáveis.

Rogério Gouveia fez as ‘honras da casa’, agradecendo aos parceiros, “em particular as empresas da Zona Franca, por mais uma vez e mais um ano demonstrarem o grande envolvimento nesta iniciativa e ajudar a SDM a incrementar no seu papel não só a responsabilidade social, mas também a responsabilidade ambiental”. E relevou que “no papel de concessionária, para nós é extremamente importante tudo aquilo que devolvemos à economia regional, mas também aquilo que conseguimos em responsabilidade social e ambiental”.

Já Duarte Freitas destacou que “premiar e louvar o bom comportamento ambiental por parte da SDM é, do ponto de vista da sustentabilidade, aquilo que se deve fazer”. De resto, “a circunstância de a SDM ter ela própria a certificação ambiental pela norma ISO 14001 é também um testemunho da importância que dá a estas matérias”.

Em outro nível, o governante aproveitou a presença dos empresários para “partilhar que em relação àquilo que é a vigência do regime atual, o Governo Regional já sinalizou como é público o interesse e a vontade para, junto do Governo da República e também do grupo parlamentar que suporta o Governo da República, poder haver a prorrogação de efeitos até ao limite do prazo do horizonte do regime geral de isenção por categoria, excedendo, portanto, o 2028 e podendo ir até 2033”.

Também “em relação ao novo regime, as conversas informais tidas com a Direção-Geral da concorrência estão concluídas, encetando-se agora um novo período em que será liderado pelo Governo da República, na qualidade de Estado Membro, para fazer essa negociação, a continuação com as instâncias comunitárias”.

Nota ainda de Duarte Freitas para, mais no domínio da relação com a concessionária, “dizer também que já estão em curso trabalhos tendentes à própria prorrogação do contrato de concessão com o SDM, matéria importante para a continuidade e a previsibilidade das operações e que contamos concluir em breve”.

Quanto a Eduardo Jesus, destacou que houve na Madeira “capacidade de perceber que um parque empresarial com dimensão industrial teria que dar um exemplo a todo o tecido empresarial regional. E aqui a Zona Franca Industrial liderou esse processo e hoje não tem apenas a missão de entregar estes prémios, mas está a reconhecer o mérito”.