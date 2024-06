33 famílias receberam esta tarde, apoios para a aquisição de materiais de construção civil visando melhorias nas suas casas, no âmbito do programa ‘+ Habitação’, da Associação de Desenvolvimento de Santo António – ASA e da Câmara Municipal do Funchal.

Com vista a este apoio, são distribuídos 52.415 euros pelos agregados familiares abrangidos, de todas as freguesias do Funchal.

A presidente da autarquia, Cristina Pedra, sublinhou que o município tem “uma estratégia clara para a Habitação”, sendo que este setor é “um problema efetivo”, que não se resolve apenas pela autarquia, mas em conjugação com outras entidades.

A autarca lembrou medidas implementadas pelo executivo camarário para apoiar as famílias e, em particular os jovens ao nível da habitação, como a isenção do IMT e do IMI, subsídio municipal de arrendamento, “que abrange a classe média”, a construção de 33 fogos habitacionais na Nazaré, para além dos “187 fogos no âmbito do ‘1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação’, que aguardam pela decisão do governo da República”.

O projeto ‘+ Habitação’ é também uma resposta, reconheceu Cristina Pedra, elogiando o papel da ASA no apoio às famílias do concelho nas respostas às necessidades habitacionais dos agregados, que passam por obras de melhorias nas suas habitações.

Já Marcelo Gouveia, responsável pela Associação de Desenvolvimento de Santo António, lembrou que o projeto foi um “desiderato” que recebeu “prontamente o apoio” da Câmara Municipal do Funchal, destacando que, no ano passado, foram ajudadas mais de 100 famílias com obras em casa.

O presidente da ASA fez questão de sublinhar que estes apoios são dados de forma rigorosa, com o conhecimento das juntas de freguesia, de modo que não haja duplicação de verbas para os mesmos casos.

Fez notar quem um denominador comum dos candidatos teve a ver com o facto de serem famílias com os seus elementos a trabalhar, para além de registar que houve vários casais jovens que pediram apoio para obras nas suas casas.