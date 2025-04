Será submetido para aprovação amanhã, em Reunião de Câmara, o projeto final do regulamento do Conselho Municipal de Juventude do Funchal, documento que sofreu uma revisão, conforme adiantou a autarquia.

Através de uma nota enviada às redações, a Câmara relembra que, em abril de 2022, foi criada uma comissão para a revisão do respetivo regulamento, composta por sete conselheiros do Conselho Municipal de Juventude do Funchal, representantes de diversas associações juvenis do município. A comissão promoveu a discussão sobre o regulamento e os contributos foram acolhidos nesta nova redação.

“Após ser submetido ao plenário do Conselho Municipal de Juventude do Funchal e ser aprovado pelo mesmo, o projeto final de Regulamento do Conselho Municipal de Juventude do Funchal foi submetido a consulta pública, tendo a mesma terminado no final do mês de março, sem qualquer participação / contributo”, pode ler-se.

A autarquia salienta que “a aprovação do Projeto Final do Regulamento do Conselho Municipal de Juventude do Funchal visa dar continuidade à visão estratégica da Câmara Municipal do Funchal para a Juventude do Funchal, através do aumento da representatividade dos jovens na vida do município e da aproximação dos jovens ao contexto político, garantindo assim a sustentabilidade e a melhoria das políticas de juventude no concelho e a qualidade de vida deste grupo etário”.

O Conselho Municipal de Juventude do Funchal (CMJF) é um órgão consultivo da Câmara sobre matérias relacionadas com as políticas municipais de juventude, estando sob a presidência da vereadora Helena Leal, que tutela a juventude, entre outros pelouros.

“Este órgão tem como missão, a criação de condições para uma participação ativa dos/as jovens funchalenses na governação da cidade, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento sustentável”, acrescenta a mesma nota, que cita ainda a vereadora.

“Este será mais um dos mecanismos promotores de uma maior aproximação do município aos nossos jovens, através da auscultação das associações e organismos representativos dos mesmos, envolvendo-os verdadeiramente na dinâmica da cidade e na construção das nossas políticas municipais. Estamos certos, que este envolvimento, acrescentará não só aos próprios jovens no seu processo de desenvolvimento enquanto cidadãos mais comprometidos com a causa publica, mas acima de tudo, ao município do Funchal, numa perspetiva renovadora e progressista”, refere Helena Leal.

A vereadora conclui ainda que “a juventude antes de ser um ‘futuro’ é efetivamente um presente, um presente essencial na construção da nossa cidade”.