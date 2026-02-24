Projeto de meio milhão reforça combate a fogos

Um reservatório de água vai ser construído em Santo António, destaca o JM em manchete. Trata-se de um investimento de meio milhão de euros que visa a proteção da natureza contra os fogos florestais, nas zonas altas do Funchal.

A Madeira está de olhos postos na Venezuela, onde aos poucos surgem sinais de uma transição de regime. Ainda assim, os venezuelanos que vivem na Região, mantêm-se reticentes quanto a um possível regresso. Saiba, nesta edição, o que pensam as associações Venexus e Venecom.

Ofélia é nome de talento. Jovem bailarina madeirense conseguiu apuração direta para as semifinais do ‘Got Talent Portugal’ da RTP1 e manifestou a sua alegria ‘a plenos pulmões’. Conheça um bocadinho mais sobre esta menina de 12 anos que já trata o palco por tu.

Outro tema para ler nesta edição, é o debate sobre a Lei dos TVDE, na Assembleia da República a 12 de março.

No Funchal, a Câmara Municipal sinalizou 125 pessoas em situação de sem-abrigo e faz um ponto da situação sobre este drama social que afeta também a capital madeirense.

No rescaldo do Carnaval, o JM dá-lhe conta de que no Mercadinho de Carnaval, foram detetadas irregularidades em seis casinhas. Estes são os temas em destaque, fique a par de outras notícias da Região, do País e do Mundo, no JM em papel e online, nas redes sociais e na APP. Votos de uma excelente terça-feira!