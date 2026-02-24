Projeto de meio milhão reforça combate a fogos

Um reservatório de água vai ser construído em Santo António, destaca o JM em manchete. Trata-se de um investimento de meio milhão de euros que visa a proteção da natureza contra os fogos florestais, nas zonas altas do Funchal.
A Madeira está de olhos postos na Venezuela, onde aos poucos surgem sinais de uma transição de regime. Ainda assim, os venezuelanos que vivem na Região, mantêm-se reticentes quanto a um possível regresso. Saiba, nesta edição, o que pensam as associações Venexus e Venecom.
Ofélia é nome de talento. Jovem bailarina madeirense conseguiu apuração direta para as semifinais do ‘Got Talent Portugal’ da RTP1 e manifestou a sua alegria ‘a plenos pulmões’. Conheça um bocadinho mais sobre esta menina de 12 anos que já trata o palco por tu.
Outro tema para ler nesta edição, é o debate sobre a Lei dos TVDE, na Assembleia da República a 12 de março.
No Funchal, a Câmara Municipal sinalizou 125 pessoas em situação de sem-abrigo e faz um ponto da situação sobre este drama social que afeta também a capital madeirense.
No rescaldo do Carnaval, o JM dá-lhe conta de que no Mercadinho de Carnaval, foram detetadas irregularidades em seis casinhas. Estes são os temas em destaque, fique a par de outras notícias da Região, do País e do Mundo, no JM em papel e online, nas redes sociais e na APP. Votos de uma excelente terça-feira!
Há quem ache que a liberdade vem com a renúncia às responsabilidades, passando-as para um poder superior que decide pelo indivíduo, libertando-o das decisões...
Voltar à base”, é uma expressão para evocar um sentimento de uma certa nostalgia e recomeço. É um parar, para recomeçar, muitas vezes um regresso a algo...
Durante muito tempo, o Arquipélago da Madeira foi visto como um lugar privilegiado para viver. Seguro, bonito e com qualidade de vida em comparação com...
Uma das marcas mais distintivas das comunidades portuguesas espalhadas pelos quatro cantos do mundo é a sua reconhecida vocação empreendedora. Ao longo...
Chamar alguém de preto não é só apontar uma característica física! Não é o mesmo que chamar anão a um tipo rasteirinho. Nem é o mesmo que chamar gordo...
É no compasso da música e no brilho das máscaras que uma ilha inteira aprende, todos os anos, a celebrar a sua própria essência. Há celebrações que passam...
Em 1961, Hanna Arendt foi a Jerusalém para assistir ao julgamento de Eichmann.
Eichmann era um militar de média patente que, diligentemente, foi um dos...
Por vezes, na ânsia de acelerar procedimentos e “mostrar trabalho”, atropelam-se passos vitais para a melhoria das políticas públicas. Entre plataformas...
Quem não se sente não é filho de boa gente. O provérbio é antigo, mas ajusta-se com desconfortável precisão à forma como a República continua a tratar...
DO FIM AO INFINITO
Já tinha passado mais de um ano, mas o gajo ainda chorava todos os dias e perguntava porquê. Coitado, o gajo chorava todos os dias e perguntava porquê....
O interesse pelo Wegovy tem crescido de forma consistente em Portugal, sobretudo entre pessoas que procuram soluções médicas eficazes para a perda de peso. Como consequência, uma das...
A União dos Sindicatos da Madeira (USAM) vai participar na Jornada Nacional de Luta, convocada pela CGTP-IN para o dia 28 de fevereiro, intitulada Manifestação...
No dia em que cumpre o primeiro ano do mandato, Pedro Proença apresentou aos sócios da FPF o plano estratégico para o organismo para o período entre 2024...
“Eu não estou dentro do campo para saber o que é que se foi dito ou não dito. (...) Agora, aquilo em que nós acreditamos é na palavra do nosso jogador”,...
A Madeira recebe por estas alturas a ‘CLIA European Summit 2026’, um evento A cimeira, organizada pela CLIA - Cruise Lines International Association em...
A ministra do Trabalho afirmou hoje que houve consenso sobre “mais de três dezenas” de artigos da revisão da lei laboral, mas “há muito caminho para fazer”....
A Juventude Popular da Madeira voltou a vencer o Prémio Nuno Krus Abecassis, repetindo a distinção pelo segundo ano consecutivo, depois de já a ter alcançado...
Sara Leitão Moreira justificou a decisão com o facto de não lhe ter sido dado tempo suficiente pelo tribunal para preparar a defesa do chefe de Governo...
“Na sua totalidade, é verdade que os objetivos não foram atingidos. Por isso, a operação militar especial continua”, disse Dmitri Peskov.
A exposição entre a flor e a pele, de Miguel Sobral, reúne um conjunto de obras onde o desenho se afirma como núcleo central da sua prática artística....
A urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital do Barreiro vai encerrar, no âmbito da entrada em funcionamento em março da nova urgência regional...