O PSD Madeira visitou uma das clínicas associadas ao programa + Sorriso, uma iniciativa do Governo Regional da Madeira que visa melhorar o acesso e a qualidade da saúde oral das crianças e jovens da Região.

Joana Silva, porta-voz da iniciativa, expressou satisfação com os resultados alcançados por esta medida. “É com agrado que o PSD regista a grande adesão que este programa tem tido por parte da população”, afirmou a candidata pelo PSD, nas eleições de 26 de maio. “[Esta] Foi uma boa aposta no compromisso que tem sido do Governo de melhorar os acessos à saúde e à qualidade dos serviços prestados.’’

Atualmente, o programa +Sorriso contempla 20 clínicas na Região, beneficiando mais de 550 famílias. De acordo com a social-democrata, “este programa destina-se a todas as crianças e jovens da RAM, entre os 10 e os 16 anos, inscritos num centro de saúde e é uma mais valia com uma comparticipação imediata na colocação de aparelhos fixos, de aparelhos removíveis, nas consultas de avaliação, de controlo e na colocação de aparelhos de contenção fixos ou removíveis. Isto representa um apoio grande às famílias.’’

Joana Silva destacou ainda o valor total da ‘’comparticipação [que se cifra] nos 53 mil euros’’.

O PSD reitera, assim, o seu compromisso em apoiar iniciativas que promovam o bem-estar e a saúde das crianças e jovens da Madeira e continuará a acompanhar, de perto, os resultados e desenvolvimentos do programa +Sorriso.