Programa de Sensibilização Ambiental do Funchal apresentado às escolas

O Programa de Sensibilização Ambiental Municipal foi hoje apresentado em duas escolas do 1.º Ciclo do município do Funchal, com a presença da vereadora do Ambiente, Nádia Coelho.

A iniciativa, que marcou o início do ano letivo 2024/2025, foi realizada na Escola EB1/PE Ribeiro Domingos Dias, estabelecimento de ensino com 121 alunos e no Colégio da Apresentação de Maria, com cerca de 200 alunos a frequentar o 1.º ciclo do ensino básico.

O Programa de Sensibilização Ambiental Municipal visa divulgar junto da comunidade escolar as várias iniciativas disponibilizadas pelo Município em temas como água, alterações climáticas, bem-estar animal, energia, espaços verdes, resíduos sólidos, biodiversidade e ciência.

De acordo com um comunicado da autarquia, a fim de garantir a divulgação do programa, o material foi entregue a todos os estabelecimentos de ensino e instituições camarárias (106 espaços) com o objetivo de incentivar a inclusão destas atividades no currículo escolar.

Adianta a mesma fonte, que Nádia Coelho expressou aos professores e alunos o seu desejo de que o ano letivo que se inicia seja repleto de desafios e boas aprendizagens, contribuindo para a construção de uma cidade melhor para as gerações futuras.