Programa de Governo “mais democrático de sempre”

No debate do XV Programa de Governo, Jaime Filipe Ramos disse não ter dúvidas de que “estamos perante o programa mais democrático e plural que já foi discutido nesta casa”.

O líder parlamentar do PSD recorda que o documento reúne tudo aquilo que a população “sufragou do programa eleitoral do PSD, complementado com as ideias dos outros partidos”.

A “indisponibilidade para negociar é um sinal de falta de respeito pelo povo”, disse também Jaime Filipe Ramos.