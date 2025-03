Na semana de 10 a 14 de março, a Escola Básica com Pré-Escolar de Santo António e Curral das Freiras recebeu a visita de dois professores da Eslovénia, em regime de Job Shadowing, no âmbito do projeto Erasmus.

Os docentes puderam contactar com a realidade da Escola, com a sua cultura organizacional, para além de terem estado presentes em algumas aulas, de várias disciplinas, contactando, assim, com muitos professores e alunos e conhecendo diversos espaços da Escola.

Para além do edifício de Santo António, também visitaram o edifício do Curral das Freiras, de modo a conhecer as valências da educação de infância e do 1.º ciclo.