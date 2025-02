Nelson Barreto, produtor de uma exploração de cana sacarina no Caminho do Lombo das Terças, na Ponta do Sol, admitiu, hoje, que “não é nada fácil” a vida que leva sendo que os apoios “não abatem na totalidade as despesas na fazenda”.

“Não vamos deixar acabar aquilo que temos de bom na nossa ilha por isso continuamos na luta todos os anos”, disse.

Deste modo, pediu aos governantes que os apoios “fossem mais”, até porque se o preço da cana aumenta o custo da mão de obra também sobe. “O apoio atual não combate na totalidade a nossa despesa”, rematou.