Marina Bazenga foi a segunda interveniente no palanque, na manhã desta quarta-feira no plenário madeirense. A deputada do PSD explanou a política educativa e respetiva interseção com o meio ambiente. Enumerou uma série de programas desenvolvidos nas escolas, relevando entre outros, os 12 mil alunos que estiveram envolvidos em processos de reflorestação, em parceria com o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza.

Sintetizando, “o Governo Regional assume a sustentabilidade como meio estratégico e tem feito este caminho também através da escola”, disse Marina Bazenga.

Sílvia Silva, do PS, de imediato pediu explicações, questionando, por exemplo, “que sustentabilidade é esta que cobra taxas aos turistas mas que necessita das Casas do Povo para recolher lixo?”, e também perguntou “onde está a estratégia, onde estão os indicadores de orientação?”

“Admirava-me que não tivesse uma intervenção do bota abaixo”, reagiu Marina Bazenga, lamentando que o PS nunca releve o que de bom é feito, atestando com a menção de distinções vindas do exterior.