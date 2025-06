No terceiro dia da visita oficial à Venezuela, esta quarta-feira, 25 de junho, o diretor regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, acompanhado pelo chefe de gabinete da presidência do Governo Regional, Rui Abreu, deslocou-se à cidade de Barquisimeto, no estado de Lara, onde manteve diversos encontros com a comunidade madeirense local, visitou duas instituições representativas e participou no primeiro evento comemorativo do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses.

A visita iniciou-se com uma receção no Centro Atlântico Madeira Club, onde a comitiva foi recebida pelo presidente da instituição, João Correia, e pelo vice-presidente e Cônsul Honorário de Portugal em Barquisimeto, Ivo Gomes. Durante o encontro, foram abordados os principais desafios e projetos em curso naquela casa madeirense, incluindo as novas instalações do Consulado Honorário, situadas num moderno edifício integrado nas instalações do clube, e cuja abertura oficial está prevista para breve.

“O novo consulado vai funcionar dentro do clube, o que também será uma forma de revitalizar a vida da instituição. Estamos confiantes de que esta proximidade física e simbólica com a comunidade será um importante fator de dinamização”, afirmou Sancho Gomes, sublinhando a importância deste passo para o reforço da presença institucional portuguesa na região.

A propósito da recente nomeação de Ivo Gomes como Cônsul Honorário, o Diretor Regional desejou-lhe os maiores sucessos no desempenho das suas funções:

“O sucesso do senhor Cônsul Honorário Ivo Gomes será sempre o sucesso da comunidade portuguesa e madeirense. É exatamente isso que desejamos: que tenha sucesso, que seja ágil, eficiente e eficaz no processamento da documentação lusa da sua área de jurisdição.”

Ainda em Barquisimeto, Sancho Gomes teve oportunidade de contactar diretamente com diversos membros da comunidade madeirense, entre os quais empresários luso-venezuelanos, cuja resiliência e espírito empreendedor foram amplamente enaltecidos:

“É extraordinário ver como a nossa comunidade madeirense, mesmo longe da terra, mantém viva a ligação à Madeira e contribui ativamente para o desenvolvimento económico e social da região onde vive. Os empresários madeirenses na Venezuela são um exemplo de coragem, trabalho e perseverança, e merecem todo o nosso reconhecimento.”

O dia terminou com a realização do primeiro evento oficial de celebração do Dia da Região e das Comunidades Madeirenses na Venezuela, que decorreu no Clube Luso-Larense e reuniu cerca de 150 madeirenses e lusodescendentes. A iniciativa contou com um momento cultural protagonizado pela cantora madeirense Vânia Fernandes, que emocionou o público com um repertório de temas tradicionais e contemporâneos.

Esta deslocação a Barquisimeto insere-se na visita oficial da comitiva madeirense à Venezuela, que decorre entre 23 de junho e 2 de julho, e que contempla passagens por diversas cidades do país, nomeadamente Caracas, Valência, Maracay e Los Teques, onde residem milhares de madeirenses e seus descendentes.