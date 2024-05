Previsões do IPMA apontam para céu nublado no domingo de eleições

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para domingo, dia de eleições regionais na Madeira, céu muito nublado, sem chuva e temperaturas entre os 23 e os 26 graus.

De acordo com Victor Prior, diretor do Observatório Meteorológico do Funchal do IPMA, “no domingo, a precipitação será pouco provável na região do Funchal”

Quanto às temperaturas, no Funchal vão variar entre os 18 e os 26 graus e no Porto Santo entre os 18 e os 23 graus.