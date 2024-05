A presidente do Reagir Incluir Reciclar (RIR), Márcia Henriques, vem à Madeira para participar na campanha regional do partido, entre os dias 15 e 17 do corrente mês.

Tal como esclarece um comunicado de imprensa, Márcia Henriques desloca-se à Região na companhia de um outro membro da direção política nacional para participar na campanha regional que será “como habitualmente de cariz muito modesto, com contactos com a população, redes sociais”, conforme esclarece nota, dando conta dos donativos de militantes e simpatizantes.

“Queremos demonstrar aos madeirenses e porto-santenses que mudámos, estamos mais sérios e competitivos em relação ao passado. A mudança é urgente e queremos devolver a confiança aos madeirenses e porto-santenses principalmente em relação aos pequenos partidos. Vamos fazer com a política voltei a funcionar em prol das necessidades do arquipélago e não em função dos interesses dos políticos que nos andam a representar”, remata o partido.