O presidente do parlamento madeirense confirmou, aos jornalistas, que deu hoje entrada a moção de censura ao governo regional proposta pelo Chega, tal como o JM noticiou. “Nos termos regimentais dos prazos de oito dias, marcarei a sua discussão em plenário e depois veremos o resultado da votação”.

José Manuel Rodrigues clarificou que será a conferência dos representantes dos partidos procederá ao agendamento em plenário.

O responsável explicou que irá analisar antes se o texto da moçção está conforme o Estatuto Político Administrativo da Região e a Constituição. “Se estiver, como espero que esteja, convocarei a conferência de representantes para agendar a discussão da moção”, adiantou ainda.

Por outro lado, e já questionado na qualidade de líder do CDS/PP, José Manuel Rodrigues não quis comentar a moção antes do Chega a tornar pública. “Analisaremos com toda a serenidade qual será a posição do CDS”, disse, explicando que o partido está “vinculado a um entendimento parlamentar com o PSD para viabilizar o programa e o orçamento de governo”. Quanto à moção de censura, “logo se verá qual será a nossa posição”.