O presidente do núcleo regional da Liga dos Combatentes está de saída do cargo. Bernardino Laureano confirmou aos jornalistas que espera sair do cargo a 31 de dezembro deste ano, anunciando que o seu sucessor será tenente Victor Fernandes, “um homem da Marinha, que passou à reforma e que me vai substituir”.

O tenente-coronel Bernardino Laureano recordou que está há 20 anos naquela instituição de utilidade pública sem fins lucrativos. “Quero terminar no dia 31 de dezembro deste ano”, depois de fechar todos os assuntos necessários na direção até ao final do ano.

Por outro lado, nas declarações à comunicação social, o responsável destacou aspetos positivos nas aspirações dos antigos combatentes, conquistadas ao longo dos anos, destacando a prevista comparticipação dos medicamentos.

Já sobre a opinião expressa discurso de Ireneu Barreto, de que os valores do Suplemento Especial de Pensão e ao Acréscimo Vitalício de Pensão deviam ser aumentados, Bernardino Laureano concordou, como não poderia deixar de ser, considerando que 170 euros anuais é um montante baixo, atendendo aos gastos dos antigos combatentes e familiares. Até porque, esse é um valor anual e não mensal e as pensões dos reformados são baixas.