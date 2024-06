No arranque da cerimónia comemorativa do 189.° aniversário do Dia do Concelho de Santana, o presidente da Assembleia Municipal lembrou que o executivo camarário decidiu adiar o evento para não coincidir com o dia de reflexão, antes das eleições regionais do último domingo.

Martinho Rodrigues considerou que foi uma decisão acertada, mas entende que esta semana que se avizinha deve ser de reflexão para os eleitos do dia 26 de maio, sobre o que pretendem para a Região.

Antes, e em frente à autarquia, a Banda Municipal de Santana tocou os hinos da Região e de Portugal.