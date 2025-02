A Assembleia Legislativa da Madeira emitiu, esta quarta-feira, uma mensagem de felicitação do presidente da ALRAM a Cristiano Ronaldo, no dia em que o futebolista madeirense comemora o 40.º aniversário.

“Em nome do povo da Madeira e do Porto Santo, saúdo os 40 anos de Cristiano Ronaldo, o melhor futebolista do Mundo e o maior orgulho da nossa Região”, pode ler-se na mensagem de José Manuel Rodrigues.

A nota divulgada no sítio oficial da ALRAM aponta que “Cristiano Ronaldo é um ilhéu que fez do Mundo a sua ilha, mas que não esquece as suas raízes e as memórias da terra onde nasceu”, e realça que “o seu percurso de vida marcado pelo trabalho, pelo esforço, pela perseverança, pela ambição e pela conquista constituem um exemplo para todos e demonstra a raça e o caráter dos madeirenses”.

“Cristiano Ronaldo é um símbolo da Madeira e a imagem de Portugal no Mundo e, neste dia, desejamos-lhes as maiores Venturas e agradecemos tudo o que tem realizado ao longo da sua vida, em prol da comunidade que o viu nascer e que ele projetou globalmente. Parabéns, Cristiano”, conclui.