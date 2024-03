O presidente do Governo Regional voltou, hoje, ao Convento de Santa Clara para a assinatura de protocolos com 21 casas do povo. Anteontem, já Miguel Albuquerque tinha vindo ao mesmo espaço para um evento do género, que envolveu a assinatura de protocolos com outras 21 instituições.

No dia, foi anunciado 500 mil euros. Este valor é o total. Henrique Silva, presidente da ADRAMA foi o primeiro a usar da palavra, tendo defendido que se não fossem assinados estes contratos, os constrangimentos iriam ser enormes.

Henrique Silva relembrou, que há uns anos consecutivos, o envelope financeiro afeto às casas do povo, tem sido o mesmo. Mas, ao contrário, as instituições têm realizado cada vez mais iniciativas. O primeiro passo está dado. Mas falta assegurar as verbas para mais de 40 eventos, candidaturas que as casas do povo candidatam a fundos europeus.

“Consegue-se ir buscar verbas. Sabemos evitar, a todo o custo, ir ao orçamento regional. Mas precisamos de mais”, adiantou. A Miguel Albuquerque, Henrique Silva agradeceu por aquele ser o primeiro presidente do Governo a presenciar uma tomada de posse da ADRAMA e de outras associações.