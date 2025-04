A Casa do Povo e a Junta de Freguesia de São Roque do Faial promoveram, esta Sexta-feira Santa um momento dedicado à tradição, no parque do Centro de Saúde, onde dezenas se reuniram para jogar ao pião.

”Para além de recordar os jogos de antigamente, como era o jogo do pião pretendemos, com esta atividade, proporcionar momentos de confraternização entre os participantes nesta iniciativa”, esclarece a Casa do Povo.

Refira-se que quem participa na atividade é brindado com um lanche, além de serem entregues troféus aos melhores participantes.