Os prémios referentes à terceira edição do Prémio de Valorização do Artesanato são entregues esta quarta-feira, lo presidente do Governo Regional, em sessão que terá lugar nas instalações do IVBAM, à Rua dos Ferreiros.

A edição deste ano contou com 23 peças, elaboradas por 21 artesãos com certificação reconhecida pelo Instituto.

De acordo com uma nota de imprensa da Presidência, apresentaram-se a concurso peças em diferentes artes e ofícios tradicionais, onde se incluem a cerâmica, a tecelagem e as artes de trabalhar as madeiras e a pedra, diversidade esta que, naturalmente, enriquece este Prémio por representar diferentes visões e formas de expressão.

O PVAR contempla duas vertentes de Valorização do Artesanato, o Tradicional e o Contemporâneo, atribuindo, desta forma, 3 prémios pecuniários aos 3 vencedores de cada vertente, na seguinte ordem: 1.º prémio: 1.000,00€; 2.º : 600,00€; 3.º: 400,00€.

Para esta terceira edição do PVAR, o tema escolhido recaiu sobre a ‘Floresta Laurissilva’, um tributo à comemoração dos seus 25 anos como Património Mundial Natural da Unesco e ao reconhecimento desta como elemento de grande relevância para a Ilha da Madeira, nos mais diversos aspetos.