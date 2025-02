A Praça do Povo, no Funchal, vai acolher, na manhã desta terça-feira, 25 de fevereiro, a cerimónia de entrega do Comando da Zona Marítima da Madeira.

O ato, que começa às 11h00, contempla ainda a tomada de posse, no âmbito da Autoridade Marítima Nacional, dos cargos de Chefe do Departamento Marítimo da Madeira, Capitão do Porto do Funchal, Capitão do Porto de Porto Santo, Comandante Regional da Polícia Marítima da Madeira, Comandante Local da Polícia Marítima do Funchal e Comandante Local da Polícia Marítima de Porto Santo.

Segundo comunicado da Marinha, estes cargos vão ser assumidos pelo Capitão-de-mar-e-guerra Bruno Ferreira Teles, em substituição do Capitão-de-mar-e-guerra Rui Rodrigues Teixeira.

A cerimónia será presidida pelo Represente da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, sendo a posse do Comando de Zona Marítima da Madeira dada pelo Comandante Naval, Vice-almirante Nuno Chaves Ferreira, estando presente o Subdiretor-geral da Autoridade Marítima e 2.º Comandante-geral da Polícia Marítima, Contra-almirante Fernando Manuel Domingos Vaz, segundo nota da Marinha.