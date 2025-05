O PPM entende que se deve elaborar uma nova Lei das Finanças Regionais que aumente as verbas a transferir pelo Estado para as regiões autónomas, considerando que “as verbas atuais são muito insuficientes”. “A Gronelândia, com cinco vezes menos população que a Madeira, recebe anualmente da Dinamarca um subsídio conhecido como ‘bloktilskud’, que, em 2024, foi cerca de 600 milhões de dólares americanos)”, referiu o partido, indicando que, por sua vez, a Madeira recebeu, do Orçamento do Estado português, um total de aproximadamente 304,9 milhões de euros em transferências financeiras.

“É importante notar que, para 2025, está previsto um decréscimo nas transferências para a Madeira, com um total estimado de 279,8 milhões de euros, o que representa uma redução de 25,1 milhões de euros em relação a 2024”, acrescenta o PPM em comunicado, concluindo que a Gronelândia recebe o dobro da Dinamarca, do que é pago pelo Estado português à Madeira. “É um roubo, que tem de ser corrigido através de uma nova Lei das Finanças Regionais”, defendeu o partido.

Numa nota de cinco páginas emitida em mais um dia de campanha, o PPM defendeu medidas como o fim da “proibição da criação de partidos regionais”, a extinção do cargo de Representante da República, e a criação de uma polícia regional.