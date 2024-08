O Partido Popular Monárquico (PPM), endereçou um comunicado à imprensa onde socorre-se das dificuldades assistidas no incêndio, que ao longo da última semana assolou a Região, para acusar o Governo Regional de “falta de responsabilidade” quando insiste em manter a construção do teleférico do Curral das Freiras. O partido sublinha “as dificuldades dos meios aéreos (...) devido aos cabos em suspensão”.

“Damos como exemplo a dificuldade que o helicóptero encontrou e não pôde operar na zona da Lombada, Ponta do Sol, por causa dos cabos de alta tensão e que obrigou o helicóptero a abortar a missão no combate às chamas que assolaram recentemente a nossa região.

O PPM recorda que foi este o único meio aéreo a operar no céu do Curral das Freiras e que evitou uma tragédia ainda maior, só pelo simples facto de conseguir despejar água em zonas específicas de forma a que as chamas não atingissem casas e provocar danos ainda maiores que os provocados.

O PPM vem desta forma esclarecer e dizer à população do Curral das freiras que se o projecto do teleférico avançar, irá tornar de forma irreversível que todo e qualquer meio aéreo possa operar no combate aos incêndios, conforme aconteceu na Lombada, Ponta do Sol, sendo que, aí, iremos ter uma verdadeira tragédia para os moradores desta freguesia, com consequências mais graves do que aquelas que assolaram recentemente o Curral das Freiras”, é relevado.

Assim, corrobora o PPM, o projeto do teleférico do Curral constitui “um emaranhado de cabos que torna impossível que todo e qualquer meio aéreo se possa aproximar para fazer o combate às chamas e em caso de novos incêndios na freguesia do Curral das Freiras será uma catástrofe anunciada”, precisam.