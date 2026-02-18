Possibilidade de chuva fraca na costa norte nesta Quarta-feira de Cinzas

Neste dia 18 de fevereiro de 2026, Quarta-feira de Cinzas, prevê-se céu pouco nublado no arquipélago, aumentando gradualmente de nebulosidade. Há a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca na vertente norte da ilha da Madeira no final do dia.
A temperatura vai manter-se semelhante aos últimos dias, sendo esperado 14ºC de mínima e 20ºC de máxima na Madeira, enquanto que no Porto Santo vai osciliar entre os 13ºC e os 19ºC.
Quanto ao vento, esse será fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante noorte.
Quanto ao estado do mar, na costa norte da Madeira são esperadas ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros, ao passo que na costa sul, o IPMA prevê ondas do quadrante sul infereiores a 1 metro.A temperatura da água do mar vai rondar os 18/19ºC
Sou a Patrícia, tenho 33 anos, vivo em Bruxelas, não sou casada, não tenho filhos. Fui jornalista durante vários anos na Madeira e hoje trabalho em comunicação...
Se calhar, por estarmos na época do Carnaval e ninguém levar a mal, comecei a pensar como assenta que nem uma luva essa frase no caso do partido Chega....
Há semanas jantava com um amigo, psiquiatra, que se converteu ao budismo. Em torno de figuras políticas, do panorama internacional ao nacional, íamos trocando...
No início de fevereiro, ficámos a saber que a Região Autónoma da Madeira (RAM) teve de reprogramar verbas previstas ao abrigo do PRR para investir na área...
Portugal está tão estranho que apetece desligar. Fazer como naquele terrível quadro de Brueghel, em que os amantes se beijam indiferentes, enquanto os...
Nas últimas semanas, tempestades sucessivas, chuva contínua, rios a subir, solos saturados tem sido o dia-a-dia em Portugal. O fenómeno deixou de ser apenas...
A recusa governamental de um projeto de residência estudantil sem custos diretos para o Estado voltou a expor fragilidades profundas na resposta pública...
Terminei agora de ler o último livro do britânico Julian Barnes, no qual o escritor declara que “já vivemos milénios suficientes neste planeta para ter...
A República Democrática do Congo é um país de superlativos. Com cerca de 2,3 milhões de quilómetros quadrados, é o segundo maior de África e estende-se...
Os números divulgados no Jornal da Madeira a 26 de janeiro não são apenas estatísticas. São rostos, histórias, vidas inteiras que hoje aguardam, em silêncio,...
O interesse pelo Wegovy tem crescido de forma consistente em Portugal, sobretudo entre pessoas que procuram soluções médicas eficazes para a perda de peso. Como consequência, uma das...
O presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Rui Marques, anunciou, após a reunião semanal do executivo, uma reestruturação orgânica dos serviços...
Um despiste seguido de choque, ocorrido na Estrada Regional 103 (ER103), junto ao Continente Modelo, na zona dos Viveiros, no Funchal, mobilizou os Bombeiros...
Dois doentes, que necessitavam de cuidados médicos urgentes, foram transportados no dia de ontem entre a ilha do Porto Santo e a ilha da Madeira, informa...
Depois de Jorge Afonso Freitas ter anunciado que passa a vereador independente, em vez de se manter pelo Chega, foi a vez de Luís Filipe Santos ‘bater...
“m novembro de 2025, havia “520 família de acolhimento da bolsa nacional e 462 crianças em família em acolhimento”.
Três homens foram detidos na manhã desta quarta-feira no Aeroporto da Madeira por utilização de documentos falsos, quando pretendiam viajar para a Dublin....
A programação para roteiros do próximo fim-de-semana nos hotéis da coleção Savoy Signature tem um vasto leque de eventos para que procura o convívio, diversão,...
A Comissão de Assuntos Constitucionais admitiu hoje uma nova petição a pedir a extinção do Chega, juntando-a ao processo de tramitação de uma outra com...
Condutores queixaram-se, esta manhã, de carros que estavam a ocupar vagas destinadas a veículos de carregamento elétrico, no Funchal.
A Cruise Lines International Association (CLIA), a maior associação comercial da indústria de cruzeiros a nível global, irá realizar a sua Cimeira Europeia...