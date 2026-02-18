Possibilidade de chuva fraca na costa norte nesta Quarta-feira de Cinzas

Neste dia 18 de fevereiro de 2026, Quarta-feira de Cinzas, prevê-se céu pouco nublado no arquipélago, aumentando gradualmente de nebulosidade. Há a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca na vertente norte da ilha da Madeira no final do dia.

A temperatura vai manter-se semelhante aos últimos dias, sendo esperado 14ºC de mínima e 20ºC de máxima na Madeira, enquanto que no Porto Santo vai osciliar entre os 13ºC e os 19ºC.

Quanto ao vento, esse será fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante noorte.

Quanto ao estado do mar, na costa norte da Madeira são esperadas ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros, ao passo que na costa sul, o IPMA prevê ondas do quadrante sul infereiores a 1 metro.



A temperatura da água do mar vai rondar os 18/19ºC