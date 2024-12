As agências de viagens foram informadas, esta tarde, que a Porto Santo Line vai reativar, a partir de fevereiro de 2025, taxas de alteração às passagens não consumidas nas datas para as quais foram previamente compradas, sendo que as penalizações aplicam-se por cada segmento de viagem.

Assim, a penalização por cada passageiro, em alterações feitas a menos de 24 horas da hora da viagem já adquirida é de cinco euros. Por cada viatura, em alterações realizadas a menos de 48 horas da hora da viagem adquirida, a penalização é de 10 euros para as categorias A, E e F (em ou sem pacote), e de 10 por cento do valor da tarifa aplicada na altura em que foi feita a compra, para viaturas B, C, D H e I.

Estas alterações são apontada pela Porto Santo Line “como forma de melhorar a eficiência da gestão da lotação do navio Lobo Marinho, proporcionando, assim, a todos os seus passageiros, um lugar nas viagens desejadas”.