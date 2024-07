Porto Santo de luto pelo falecimento de Joana Justa do Rosário

A Câmara Municipal do Porto Santo está de luto pelo falecimento da professora Joana Justa do Rosário.

“Nesta hora de dor, em nome da Câmara Municipal, envio as minhas condolências à família, aos amigos e aos porto-santenses em geral, considerando o sentimento de solidariedade e pesar perante a perda de uma cidadã tão ilustre”, expressa o presidente da autarquia, Nuno Batista.

Joana Justa do Rosário prestou serviços ao município do Porto Santo, no âmbito da educação, como professora, e como autarca, tendo sido vereadora daquela Câmara e presidente da Assembleia Municipal durante largos anos. “Ficará para a história do município pelo exercício exemplar das referidas funções, mas também pelo quanto honrou a história do poder local e pelo exemplo dededicação ao serviço público”, manifesta o edil, declarando luto municipal, nos dias 8, 9 e 10 de julho de 2024.

Será colocada a meia haste a bandeira do município em todos os seus edifícios.