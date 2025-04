Os quatro navios que estão hoje no porto do Funchal – AIDAluna, que acostou esta manhã, e o Sea Cloud Spirit, Hanseatic Spirit e Mein Schiff 7, que chegaram na tarde e noite de ontem –, estão a movimentar 7.361 pessoas, 5.478 das quais são passageiros.

O AIDAluna está em viagem transatlântica de reposicionamento para a Europa. Neste cruzeiro de 25 noites de Martinica a Hamburgo, com escalas nas Antilhas holandesas, na República Dominicana, Ilhas Virgens, St. Kitts, Funchal, Lisboa, Vigo, Corunha, Le Havre-Paris e Hamburgo, o navio traz 2.121 passageiros e 604 tripulantes a bordo. Fica 10 horas no porto do Funchal e prossegue viagem às 19h00.

O Hanseatic Spirit termina no Funchal o cruzeiro de 17 noites, que saiu de Hamburgo a 5 de abril, com escalas em Londres, Saint-Malo, Belle-Ile-en-Mer, Bordeaux, Lisboa, Sevilha, Porto Santo e Funchal. Neste momento, está a ser feito um turnaround parcial, envolvendo 177 desembarques e 199 embarques. O navio parte às 19h00, com 209 passageiros para um cruzeiro de 11 noites pelas ilhas dos Açores que termina a 3 de maio no porto de Leixões, no Porto.

O Mein Schiff 7, que chegou ontem à noite de Las Palmas, com 3.083 passageiros e 1.028 tripulantes, está a fazer um cruzeiro de sete noites entre as Canárias e a Madeira, o penúltimo desta temporada.