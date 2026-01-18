Ponta do Sol: Ventura ganha, Seguro é terceiro

Os eleitores da Ponta do Sol votaram maioritariamente na candidatura de André Ventura nestas eleições presidenciais.

O líder do Chega obteve 36%, o que equivale a 1.706 votos.

Em segundo lugar está Luís Marques Mendes, com 1.004 votos, o que corresponde a 21%.

Em terceiro surge António José Seguro, com 944 votos (20%)

Cotrim de Figueiredo (506) e Gouveia e Melo (301) fecham a lista dos cinco mais votados no concelho da Ponta do Sol.