Célia Pessegueiro também fez questão de anunciar o que considera ser uma “solução estruturante que potencia a mobilidade circular para acrescentar fluidez de carros particulares, fácil circulação do transporte público e, uma componente fundamental que é a mobilidade pedonal, com a criação ou alargamento de passeios e introdução de árvores, o que permitirá segurança e conforto nas deslocações a pé”.

Falava sobre a “construção de um estacionamento com capacidade para 210 viaturas ligeiras, em 5 pisos, três deles abaixo do solo, e a construção de um túnel que permita a ‘saída’ da Avenida junto ao mar, sem passar novamente na via entre a Capela e o edifício da Câmara”.