A Câmara Municipal da Ponta do Sol recebeu, através do Programa de formação e Ocupação em Contexto de Trabalho, três novos formandos, os quais foram recebidos, com mensagem de boas-vindas, por parte do vice-presidente daquela Autarquia, Sidónio Pestana.

A receção aconteceu acompanhado da vereadora Cláudia Canha, numa cerimónia de assinatura de contratos. O programa, que representa um investimento da Autarquia de cerca de 20 mil euros, procura “dar oportunidade aos munícipes que não tenham alguma ocupação no momento, para desenvolver as suas competências humanas, cívicas e profissionais”. Destina-se, segundo nota do Município, a ponta-solenses desempregados ou à procura do seu primeiro emprego e interessados em desenvolver as suas competências essenciais à vida humana.