Ponta do Sol assina protoloco de cooperação com a GNR

A Câmara Municipal da Ponta do Sol e o Comando Territorial da Madeira da Guarda Nacional Republicana (GNR) assinaram um protocolo de cooperação que visa articular, consolidar e intensificar a ações de proteção e socorro, proteção da natureza, do ambiente e causa animal.

A presidente da Autarquia, Célia Pessegueiro, revela que “com este protocolo pretendemos promover e garantir melhores condições de segurança e bem-estar da população, aumentando o seu sentimento de segurança, através de um trabalho articulado entre o município e a GNR”.

Dessa feita, o presente protocolo tem como objeto articular a atividade operacional da GNR nas áreas que constituem matérias de interesse específico do município e cuja tutela compete à Câmara Municipal da Ponta do Sol, prevendo o desenvolvimento de uma estratégia conjunta ao nível da prevenção e sensibilização da população, nas matérias de proteção e socorro, limpeza de terrenos rurais, da proteção da natureza e do ambiente e causa animal.

Célia Pessegueiro refere que o protocolo prevê ainda “aproximar a GNR à comunidade e envolver a população na proteção civil, na proteção da natureza e causa animal”.

Por fim, visa também a cooperação da GNR no que ao Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil da Ponta do Sol (PMEPC) bem como estabelecer e consolidar parcerias com as distintas entidades municipais, públicas ou privadas, em matérias de apoio às populações.

A cerimónia de assinatura decorreu no edifício da Câmara Municipal da Ponta do Sol, e contou com a presença de todo o executivo camarário e o Serviço Municipal de Proteção Civil.