Polícia apela à compreensão e atenção às indicações das autoridades no dia da Maratona no Funchal

Segundo a autoridade, Funchal estará com condicionamentos de trânsito na baixa, neste sábado. O tiro de partida está marcado para as 15 horas.

No próximo sábado, a cidade do Funchal acolhe mais uma edição da Maratona do Funchal, um evento desportivo de grande dimensão que irá decorrer na zona baixa da cidade, reunindo centenas de atletas e milhares de espetadores, revelou esta quinta-feira a Polícia de Segurança Pública (PSP).

A partir das 14h50, a PSP irá proceder a cortes temporários de trânsito, sobretudo nas principais artérias da baixa do Funchal, podendo verificar-se “constrangimentos significativos à circulação rodoviária e ao estacionamento nas áreas abrangidas pelo percurso da prova”, revelou a Autoridade.

Sendo um evento de grande dimensão, a Polícia chama a atenção para estes condicionamentos e deixa vários apelos à população.

Entre eles, é importante “evitar deslocações desnecessárias para as zonas afetadas durante o período de realização da maratona: O publico e população em geral deve planear os percursos com antecedência e utilizar vias alternativas sempre que possível. Para evitar problemas de maior, a PSP pede para retirar atempadamente as viaturas estacionadas ao longo do percurso, de forma a evitar transtornos ou constrangimentos. A finalizar, a Autoridade pede para quem vier ver deve seguir “rigorosamente as indicações da PSP e a sinalização temporária instalada no local”.

A PSP apela ainda “à compreensão de todos os cidadãos para os eventuais incómodos”, sublinhando que estas medidas são “essenciais para garantir a segurança dos atletas e do público”.