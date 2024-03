PLAZA Madeira promove ‘festa de Páscoa fora da Casca’

Fazer uma ‘Festa de Páscoa Fora da Casca’ é o desafio que o PLAZA Madeira, centro comercial gerido pela Multi Portugal, lança este ano às famílias para comemorar a Páscoa de uma forma divertida e animada no dia 30 de março.

A animação, a cargo da Flow, conta com um espetáculo de teatro, música e histórias infantis, intitulado ‘O Coelho que queria ser Imperador’, que conta a história de Libério, um coelho da Páscoa insatisfeito e pouco simpático que sonha ser imperador, e as valiosas lições que aprende para prezar a amizade, a gentileza e momentos de partilha. Em seguida, os mais pequenos serão convidados a participar numa animada caça aos ovos, que estarão distribuídos em diversos pontos do centro comercial. As atividades iniciam-se pelas 16h00 e decorrem no piso 1.

A participação nestas atividades infantis de Páscoa é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia devido aos lugares limitados para assistir à peça de teatro. As inscrições podem ser feitas até 29 de março no Balcão de Informações do PLAZA Madeira ou na loja Flow do centro comercial.

“A Páscoa é uma data de celebração em família e muito aguardada pelos mais pequenos. Por isso, decidimos dinamizar atividades repletas de história, música e doçura. Queremos que o PLAZA Madeira faça parte deste momento familiar, mantendo as tradições desta época de forma divertida e também pedagógica”, afirma Vitor Rodrigues, diretor do PLAZA Madeira.