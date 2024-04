O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, pelas 12 horas, o novo campo de futebol de formação do Ribeiro Real, em Câmara de Lobos

A obra de construção do Campo de Futebol do Ribeiro Real iniciou-se em janeiro de 2023, tendo sido concluída em cerca de 16 meses. A obra representou um investimento de 6,5 milhões de euros do Governo Regional da Madeira.

“De forma a responder às necessidades de reforço de infraestruturas desportivas na área da formação de futebol no concelho de Câmara de Lobos, as quais vinham a ser reclamadas há algum tempo pelos clubes locais e constatadas pelo Governo Regional, desenvolveu-se um projeto para a construção de um campo de futebol destinado à formação das camadas jovens”, refere uma nota do gabinete de Albuquerque.

Para satisfazer esta necessidade, prossegue, “o Governo Regional procurou identificar uma área próxima da sede do concelho, onde fosse facilitado o acesso à infraestrutura”. Sendo a Região já proprietária de alguns terrenos na zona do Ribeiro Real, foi escolhida esta zona para a concretização deste novo complexo desportivo. As acessibilidades ao campo de futebol foram melhoradas, com a criação de acessos diretos à VR2 na zona do Nó de Câmara de Lobos.