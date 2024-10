A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria promoveu, no final da tarde desta terça-feira, o evento “Pilates Rosa”, uma iniciativa que uniu desporto e solidariedade no Ginásio da Escola Básica com Pré-escolar Bartolomeu Perestrelo.

Sob o lema “Mova-se pela vida”, o evento integrou as ações do movimento Outubro Rosa, convidando a comunidade a vestir-se de rosa e a trazer um adereço da cor como forma de apoio à causa.

Cerca de meia centena de participantes aderiram ao “Pilates Rosa”, sensibilizando para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do cancro da mama, num ambiente descontraído e inclusivo.

A prática de pilates ofereceu aos participantes uma forma saudável de se envolverem com a causa, promovendo o bem-estar físico e mental, em alinhamento com o espírito do Outubro Rosa.

No início do evento, o presidente da Junta, Pedro Araújo, acompanhado pela tesoureira Luciana Gonçalves e pela vogal Elena Freitas, destacou o impacto vital do diagnóstico precoce na luta contra o cancro da mama.

O autarca lembrou ainda o valor do exercício físico regular como parte de uma vida saudável, sublinhando também a importância da união e do apoio àqueles que enfrentam a doença, a quem a Junta quis também prestar uma homenagem através deste evento.

Até ao final da semana, a Junta continuará a comercializar material de merchandising alusivo ao Outubro Rosa, como t-shirts, fitas e acessórios, cujas receitas serão inteiramente revertidas para a Liga Portuguesa Contra o Cancro.

De referir ainda que, durante o passeio que a Junta organiza hoje, cada um dos 165 participantes receberá um laço cor-de-rosa, num gesto simbólico de união e solidariedade para com as pessoas afetadas pelo cancro da mama.